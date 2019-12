È durata poco meno di 20 secondi la partita di Dimitrios Siovas tra Siviglia e Leganés. Neanche un giro d'orologio e il difensore greco, si è accasciato a terra toccandosi il ginocchio appena ricevuto il pallone. Era la sua prima giocata della partita, ma è stata fatale per Siovas. Il ginocchio sinistro ha ceduto estendendosi più del naturale dopo il dribbling tentato sul pressing di Luuk de Jong. Subito il difensore del Leganés si è portato le mani alla testa, facendo capire la gravità del problema e richiamando l’attenzione dei medici. Siovas è stato poi portato fuori dal campo in barella, per ricevere le cure necessarie.

Neanche un minuto di partita



Una partita iniziata male per il Leganés e conclusa con la sconfitta per 1 a 0 contro il Siviglia, che ha lasciato all'ultimo posto in classifica della Liga la squadra di Javier Aguirre. Lo stesso allenatore nella conferenza stampa al termine della partita ha poi specificato la dinamica dell’infortunio: "Neanche lui sa cosa gli sia successo, dobbiamo aspettare. Ci ha detto che il suo ginocchio è andato via. Il dottore mi ha detto che il suo ginocchio si è girato. È un incidente di gioco, è successo tutto molto presto. Immagino che il dottore valuterà e darà una diagnosi migliore della mia". Questo invece il comunicato rilasciato dal club spagnolo a fine partita: "Il difensore Dimitrios Siovas ha riportato una forte contusione con iperestensione al ginocchio sinistro. È in attesa di ulteriori accertamenti, al termine di questi potrà essere effettuata una diagnosi più accurata. Il calciatore del C.D. Leganés si è infortunato nel primo minuto della partita contro il Siviglia F.C. ed è stato costretto a lasciare il campo". Una partita iniziata e conclusa dopo pochi secondi per il greco. Uno degli infortuni più rapidi della storia del calcio.