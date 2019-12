È finita con un pareggio senza reti la sfida tra Barcellona e Real Madrid, che ha lasciato tutto invariato in classifica. Un Clasico da record per i due allenatori: Zidane è uscito imbattuto per la quinta volta consecutiva dal Camp Nou (nessun allenatore del Real Madrid c'era riuscito prima), Valverde invece ha eguagliato Guardiola con 7 Clasico senza sconfitta consecutivi. Un Barcellona-Real Madrid però ricco di polemiche per la direzione arbitrale. A lamentarsi di più sono i blancos, che a fine gara hanno protestato per il mancato intervento del Var in due occasioni: "Ancora una volta parliamo dello stesso problema – ha detto Butragueño - Noi siamo sostenitori del Var, comprendiamo che la tecnologia deve essere presente per aiutare l'arbitro perché è impossibile vedere tutto. Il Var interviene quando la giocata è molto chiara. È sconcertante però che in questo caso non sia intervenuto. Sono due giocate molto chiare quelle su Varane. È difficile capire il motivo per il quale una tecnologia a disposizione degli arbitri non venga utilizzata. Se c'è una tecnologia disponibile deve intervenire. Non conosco la conversazione tra il Var e l'arbitro, ma immagino che quando non chiedono all'arbitro di rivedere l'azione per loro non c'è nulla', sono state le parole del dirigente del Real Madrid a fine partita.

"Né l’arbitro né il Var hanno visto i i falli su Varane"

Anche il sito web del Real Madrid ha successivamente pubblicato sulla homepage un post dal titolo: "Né l’arbitro né il Var hanno visto entrambi i falli su Varane". Secondo il club di Madrid: "Il difensore francese ha infatti subito un fallo da Lenglet e due minuti dopo è stato atterrato da Rakitic. Varane è stato al centro delle due azioni più controverse del Clasico al Camp Nou. Ha subito due falli da rigore che l'arbitro non ha punito. Al 17' il difensore è salito in area e ha subito un fallo da Lenglet, ma né l'arbitro né il Var sono intervenuti. Due minuti dopo su un altro calcio d'angolo, il difensore è stato trattenuto da Rakitic per la maglia, ma ancora una volta né l’arbitro né il Var hanno deciso di dare il rigore" si legge sul sito dei blancos. Nessun gol, ma tante polemiche per una sfida tra Barcellona e Real Madrid che vede le due squadre rimanere appaiate a 36 punti in classifica.