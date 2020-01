Supercoppa, Barcellona battuto 3-2: l'Atletico Madrid vola in finale. Sarà derby

BARCELLONA-ATLETICO MADRID 2-3

46' Koke (A), 51' Messi (B), 62' Griezmann (B), 81' MoratA (A), 86' Correa (A)

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergio Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Vidal, Sergio Busquets (86′ Rakitic), De Jong (88′ Ansu Fati), Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Valverde

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi (67′ Vitolo); Correa, Herrera (46′ Koke, 72' Llorente), Thomas Partey, Saul; Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone

Succede tutto nel secondo tempo

L'Atletico Madrid batte in rimonta il Barcellona nella semifinale di Supercoppa di Spagna e si giocherà la vittoria nel derby contro il Real Madrid, che ha battuto in semifinale 1-3 il Valencia. Nel primo tempo il Barcellona tiene il pallino del gioco con il solito possesso palla. Nonostante i tanti passaggi però la squadra di Valverde non riesce a sfondare la difesa dell'Atletico che regge gli assalti di Messi e compagni. All'intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Nel secondo tempo la partita si apre e diventa molto più vivace. Quante emozioni in 45'. Pronti via e l'Atletico passa in vantaggio con un gol di Koke, appena entrato, su assist di Correa. Il Barcellona non ci sta e comincia a schiacciare la squadra di Simeone in cerca del pareggio, che arriva 5' più tardi grazie al tiro secco di Messi su sponda di Suarez. Messi segna anche il secondo gol ma la rete viene annullata dal Var per un suo tocco di braccio. Il Barcellona trova comunque il vantaggio grazie al gol dell'ex Griezmann che non esulta dopo il primo gol rifilato alla sua ex squadra. Dopo un'altra rete annullata dal Var a Piqué per fuorigioco di Vidal, obiettivo di mercato dell'Inter, arriva il pareggio di Morata su calcio di rigore all'81'. Gli ultimi minuti sono infuocati e tutte e due le squadre provano a vincere per volare in finale. Ci riesce l'Atletico grazie al gol di Correa in contropiede a 4' dalla fine.