Infortunio in Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid per l'attaccante uruguaiano. Secondo Sport, sarà operato al ginocchio a otto mesi di distanza dal precedente intervento. Rischia uno stop di sei settimane: nel mirino la sfida di andata degli ottavi di Champions League in calendario il 25 febbraio al San Paolo

Momento no per il Barcellona. Dopo la sconfitta per 2-3 in semifinale di Supercoppa di Spagna sull'Atletico Madrid, che ha messo a rischio il futuro di Ernesto Valverde in panchina, i blaugrana rischiano di perdere per diverse settimane Luis Suarez. Secondo quanto riportato da Sport, nella partita persa contro la squadra allenata da Diego Simeone il numero 9 ha accusato un problema al ginocchio destro, già sottoposto ad artroscopia nello scorso maggio per una lesione al menisco. L'attaccante uruguaiano sarà visitato nelle prossime ore dal professor Cugat e le prime impressioni portano alla concreta possibilità di un nuovo intervento. Suarez rischia così un nuovo stop, compreso tra le quattro e le sei settimane, e potrebbe tornare a disposizione per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma il 25 febbraio al San Paolo.

Suarez stop nel momento migliore: giocatore del mese a dicembre

Come spiegato da Sport, i problemi patiti dal giocatore nelle scorse settimane sono stati confermati da fonti vicine al Barcellona e Suarez avrebbe giocato la partita contro l'Atletico Madrid grazie alle infiltrazioni. Ora per il centravanti si configura un nuovo stop a otto mesi di distanza dal precedente, fattore che interromperebbe un buon momento di forma: Suarez era stato scelto come giocatore del mese in casa blaugrana a dicembre grazie alle tre reti realizzate e in stagione ha già raggiunto quota 14 gol all'attivo e 11 assist vincenti serviti in 23 presenze tra Liga, Champions League e Supercoppa di Spagna.