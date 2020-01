Valencia-Barcellona 2-0, Maxi Gomez piega i catalani: i risultati della 21^ giornata

Valencia – Barcellona 2-0

48’ aut. Jordi Alba, 77’ Maxi Gomez

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Garay, Paulista, Gaya; Torres, Coquelin, Kondogbia, Soler (dall’89’ Sobrino); Gameiro (dal 59’ Moreno), Maxi Gomez (dall’80’ Jaume Costa). All. Celades.

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti; Ansu Fati (dall’85’ Collado), De Jong (dall’85’ Rakitic), Busquets, Arthur (dal 56’ Vidal), Jordi Alba; Messi, Griezmann. All. Setien.

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Ammoniti: Pique, Umtiti, Busquets, Coquelin.

Una sfida attesissima, quella tra Valencia e Barcellona. Fin troppo, per alcune frange di tifosi, che si sono resi protagonisti di episodi di violenza all’esterno dello stadio Mestalla. In campo, ad ogni modo, le emozioni non mancano. Dopo dieci minuti di gioco, gli andalusi hanno un’enorme opportunità per portarsi in vantaggio quando viene assegnato un calcio di rigore in loro favore. Si presenta dal dischetto Maxi Gomez, ma la sua conclusione a mezz’altezza alla sinistra di Ter Stegen viene neutralizzata dal tedesco. Tuttavia, l’attaccante valenciano si fa perdonare ad inizio ripresa, quando propizia il gol del vantaggio: il suo tiro in area di rigore è deviato in modo decisivo da Jordi Alba, per una traiettoria su cui il portiere può poco. Il Barça non riesce a reagire, il Valencia la chiude in ripartenza: al 77’ i catalani si fanno sorprendere su una rimessa laterale; splendida giocata di Ferran Torres che con un sombrero si libera del marcatore e serve l’accorrente Maxi Gomez, che controlla e piazza il pallone alle spalle di Ter Stegen per il 2-0 finale.

Pari tra Espanyol e Athletic Bilbao

Finisce 1-1 il primo anticipo del sabato, che ha visto scendere in campo Espanyol e Athletic Bilbao. I baschi passano in vantaggio al 12’ grazie alla rete di Villalibre; il pareggio arriva al minuto 63 con De Tomas.