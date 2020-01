Passo falso Atletico: solo 0-0 contro il Leganes

I 'Colchoneros' pareggiano contro l'ultima in classifica, rimasta in 10 e senza portiere nel finale. Simeone a -7 da Barça e Real

Atletico Madrid-Leganes 0-0

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko (88' Saponjic), Felipe, Savic, Lodi; Correa (62' Herrera), Thomas, Saul, Llorente (46' Vitolo); Morata, Joao Felix. All. Simeone.

LEGANES (5-4-1): Cuellar, Rosales, Awaziem, Omeruo, Bustinza, Silva; Eraso (61' Ruibal Garcia), Recio, Roque Mesa, Rodrigues (78' Carrillo); Braithwaite (90' Oscar). All. Aguirre.

Passo falso dell'Atletico Madrid, che pareggia 0-0 in casa contro il Leganes e perde l'occasione per accorciare rispetto al Barcellona (sconfitto 2-0 dal Valencia sabato).

Al Wanda Metropolitano Diego Simeone accoglie il rientro di Sime Vrsaljko, al rientro dopo l'operazione al ginocchio (non giocava dal 13 gennaio, Inter-Benevento di Coppa Italia). La sua squadra parte forte e prova a farsi vedere in un primo momento con Correa con la destra. Eppure è Oblak a salvare il risultato: serve un super intervento del portiere sloveno per negare la rete a Braithwaite.

Il Leganes mostra equilibrio e solidità, ma nel secondo tempo, con il calare delle energie, diminuisce anche la lucidità. E i 'Colchoneros' provano ad approfittarne. Morata ha sulla testa la palla del match, ma schiaccia troppo e grazia Cuellar. Proprio il portiere ospite viene espulso nel rovente finale del match (in cui viene ammonito anche 'Il Cholo') e costringe Aguirre a mettere in porta un giocatore di movimento. Jonathan Silva. Il risultato però non si sblocca.

Lo 0-0 sa di beffa per l'Atletico, che sale a quota 36 punti, a -2 dal terzo posto del Siviglia e a 7 di distanza dalla vetta, condivisa da Real Madrid e Barcellona (che può esultare per il rientro in gruppo di Ousmane Dembelé). La squadra di Simeone ha realizzato solamente un gol nelle ultime 4 partite. Il Leganes, ultimo in solitaria prima di questa sfida, aggancia ora l'Espanyol a 15 punti.