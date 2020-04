Sei dirigenti della giunta direttiva rassegnano in blocco le dimissioni irrevocabili: sul tavolo la gestione del Barçagate e della società "davanti alle importanti sfide future, a partire dallo scenario post-pandemia". Chieste nuove elezioni "non appena le circostanze lo permetteranno"

Rivoluzione nel consiglio di amministrazione del Barcellona. Il rinnovo annunciato da Josep Bartomeu non si è fatto attendere. Come spiegato da La Vanguardia, sei dirigenti del club blaugrana hanno rassegnato le dimissioni in blocco nel pomeriggio di giovedì 9 aprile. Si tratta dei due vicepresidenti Emili Rousaud ed Enrique Tombas oltre a Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont e il segretario della giunta, Jordi Clasamiglia. Alle basi dell'addio dei sei, oltre alla decisione di Bartomeu di declassare alcuni dirigenti, ci sono anche i lavori al rilento per arrivare alla riduzione degli stipendi dei giocatori in risposta all'emergenza coronavirus, e il mancato chiarimento delle responsabilità nel caso "Barçagate", dove è stato denunciato il legame fra il Barcellona e l'impresa I3 Ventures che su commissione del club avrebbe migliorato la reputazione di Bartomeu e di alcuni membri del direttivo sui social, creando anche account fittizi per screditare possibili avversari nella corsa alla presidenza.