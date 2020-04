Costretto a restare in casa dall'emergenza coronavirus, James Rodriguez immagina di viaggiare attraverso i social. Il trequartista colombiano del Real Madrid ci scherza su in un video di lancio del suo account TikTok. Nel filmato James è su un tapis roulant nella sua abitazione vestito con giacca, jeans, scarpe ginniche e zaino in spalla. Simulazione di un viaggio, tanto che in sottofondo si ascolta la voce che solitamente si ascolta negli aeroporti per gli annunci riguardanti partenze e arrivi. Nella seconda parte del video, il giocatore finge di ritirare il suo borsone sul tapis, trasformato per l'occasione nel nastro per il ritiro dei bagagli. Il messaggio? "Cuando ya extrañas viajar", ovvero "Quando il viaggio ti manca già". Il tutto accompagnato da risate. Quelle che James, 13 partite, una rete e due assist sin qui in stagione con il Real, ha strappato con questa gag.