Nell’assemblea dei club si è discusso del progetto di ripartenza che dovrà poi avere l’ok dalle autorità sanitarie governative. La ripresa è fissata per venerdì 12 giugno con due partite alle 19:30 e alle 21:30, con un’altra fascia oraria serale per il weekend

Non ci sono ancora date ufficiali, perché il via libera definitivo arriverà soltanto dopo il via libera della autorità competenti in campo sanitario. Ma Javier Tebas ha spiegato nell’assemblea di Lega il primo programma studiato insieme ai club. L'idea è quella di ricominciare venerdì 12 giugno alle 19:30 con ciò che resta dell'incontro tra Rayo Vallecano e Albacete, sospeso lo scorso dicembre a causa dei cori nei confronti di Zozulya, attaccante della formazione ospite. Alle 21:30 invece il derby tra Siviglia e Real Betis. Tre le fasce orarie: oltre a quelle già delineate, ce ne sarà una terza tra queste nei weekend, che porterà alla sovrapposizione di alcuni spezzoni di partita. L'obiettivo è concludere Liga e Segunda Division per il 19 luglio, con i playoff di seconda divisione che si concluderanno il 2 agosto.

Liga, dove eravamo rimasti

L’ultima partita di Liga è stata disputata il 10 marzo scorso, ed era un recupero della 24^ giornata tra Eibar e Real Sociedad. L’ultimo turno ad essere disputato per intero è il 27°: alla fine del campionato dunque mancano altre 11 giornate, con il Barcellona che precede in testa il Real Madrid con due punti di vantaggio.