Messi, che carica! Tackle e gol suola-tiro. VIDEO

Da qualche giorno sono ripresi gli allenamenti collettivi per le squadre spagnole e in attesa di sapere la data esatta della ripartenza della Liga (l'11 giugno?), Leo Messi è già in grande forma. Lo si nota dalle partitine svolte alla Ciutat Esportiva: non solo gol di classe ma anche tackle e tanta voglia di correre

Se a Torino, alla Continassa, Cristiano Ronaldo gioca "di fino", come dimostra il canestro da tre punti realizzato con i piedi, Leo Messi abbandona il fioretto per la spada. In attesa che si conosca la data esatta della ripartenza della Liga, in Spagna proseguono gli allenamenti collettivi. Il Barcellona, che è in testa al campionato con due punti di vantaggio sul Real Madrid, non si vuole fare trovare impreparato. E a suonare la carica, come appare evidente dai video postati dall'account Twitter ufficiale della squadra blaugrana, è proprio Leo Messi.



Il fantasista argentino sembra essere il più volenteroso. Siamo abituati a vederlo nelle vesti di goleador con la squadra al suo servizio. Beh, in questi primi giorni di allenamento, Messi è un po' il tuttofare: corre, difende, ruba palla in tackle a un compagno-avversario, ma non contento si porta in attacco, riceve palla e beffa il portiere con suola e tiro. Insomma, con un Messi in queste condizioni Quique Setien può davvero stare tranquillo.