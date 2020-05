Ulteriore passo in avanti per la Liga che, dopo aver confermato l'11 giugno come data di ripresa dei campionati, ha ricevuto dal Ministero della Salute il via libera agli allenamenti collettivi a partire da lunedì

Anche la Liga ha deciso quando tornare in campo dopo il lungo stop causa Coronavirus. La data cerchiata in rosso è quella dell'11 giugno, quando il massimo campionato spagnolo riprenderà con il derby fra Betis e Siviglia. Mancava però il via definitivo agli allenamenti collettivi, tappa fondamentale per presentarsi al meglio al nuovo inizio. Bene, è arrivato anche questo ultimo sì. Il Ministero della Salute ha dato il via libera a tutte le 42 squadre di prima e seconda divisione per cominciare gli allenamenti collettivi a partire da lunedì 1 giugno. Rimosso anche il limite massimo di 14 persone all'interno del campo. Il numero di partecipanti può essere ampliato secondo le esigenze di allenatori e staff tecnico. Le squadre avranno così 10 giorni di preparazione vera in vista del calcio d'inizio dei rispettivi campionati. Continueranno comunque ad esserci dei divieti. Negli spogliatoi e negli spazi condivisi deve esserci una distanza di almeno tre metri e il loro utilizzo, compreso quello delle docce, verrà limitato. Nel mentre verrà effettuato un terzo giro di test sierologici e tamponi e potranno riprendere massaggi sportivi e normali trattamenti di fisioterapia.

La Liga esulta

Grande soddisfazione, ovviamente, da parte della Liga: "L'inizio delle sessioni collettive rappresenta un ulteriore passo avanti per quanto riguarda il protocollo - si legge in una nota ufficiale - ci sono state quattro fasi molto diverse: la prima è iniziata ai primi di maggio, quando sono stati effettuati test medici in tutti i club e sono iniziate le sessioni di allenamento individuali. La settimane dopo, dal 18 maggio, si è passati ad allenamenti in piccoli gruppi, con un massimo di dieci giocatori, che si è presto ampliato a 14. La quarta fase, che inizia il prossimo lunedì, è l'ultimo passo di questo protocollo che porterà i club ad iniziare la competizione l'11 giugno".