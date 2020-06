Siviglia-Betis LIVE, Suso e Joaquin in panchina

Notizia molto importante per quanto riguarda il calcio europeo per le squadre spagnole ancora in lizza per Champions League ed Europa League. Fonti Sky: la Uefa ha deciso, dopo gli ottavi di finale si disputerà una Final Eight di Champions a Lisbona. Stesse formule per l'Europa League (che si giocherà in Germania) e per la Champions League donne (in Spagna). Invariate le sedi delle partite di ritorno degli ottavi di Juventus e Napoli: si giocherà a Torino e a Barcellona. Scelta invece Budapest per la Supercoppa Europea.