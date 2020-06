Villarreal ok nel recupero: i risultati della Liga

Ancora in campo la Liga, con la lotta salvezza che entra nel vivo. Vince l'Espanyol, unica squadra in casa a riuscirci. Successi esterni per Villarreal e Valladolid rispettivamente su Celta Vigo e Leganes

Ancora in campo la Liga, che regala sorprese soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza. Torna a vincere l'Espanyol, che resta ultimo in classifica ma che adesso spera. Decisive le reti di Espinosa e Wu Lei, che consegnano alla squadra di Pacheco il quinto successo in campionato. Sprofonda in casa il Celta Vigo, 17esimo in classifica e con un solo punto di vantaggio sulla zona rossa. Esulta nei minuti di recupero il Villarreal, che ringrazia Trigueros e che insegue il treno Europa. Passa sul campo del Leganes il Real Valladolid, che vola a quota 32 punti e vede vicino il traguardo salvezza.

Espanyol-Deportivo Alaves 2-0

45'+3 Espinosa; 47' Wu Lei

Espanyol (4-4-2): Olazabal; Javi Lopez, Espinosa, Cabrera, Vila; Melendo (78' Vargas), David Lopez (85' Iturraspe), Roca, Embarba (52' Darder); Wu Lei (51' Tomas), Calleri (86' Ferreyra). All. Fernandez

Alaves (4-4-2): Pacheco; Navarro, Laguardia, Ely (56' Pina), Duarte; Aguirregabiria, Fejsa (55' Rioja), Camarasa (82' Sainz), Mendez (21' Jimenez); Burke, Vidal (46' Pons). All. Garitano

Ammoniti: Laguardia, Rioja, Tomas, Burke, Calleri, Embarba, Wu Lei

Espulsioni: Pacheco

Celta Vigo-Villarreal 0-1

90'+1 Trigueros

Celta Vigo (4-3-3): Blanco; Mallo (84' Denis Suarez), Murillo, Araujo, Olaza; Cheikh (46' Aidoo), Bradaric, Alcantara (59' Sisto); Santi Mina (81' Smolov), Aspas, Garcia (46' Yokuslu). All- Oscar Garcia

Villarreal (4-3-3): Asenjo; Moreno, Torres, Albiol, Gaspar; Cazorla (58' Bacca), Iborra (67' Trigueros), Anguissa; Gomez (81' Morlanes), Alcacer (81' Ontiveros), Gerard Moreno (58' Chukwueze). All. Calleja

Ammoniti: Iborra, Cheikh

Leganes-Real Valladolid 1-2

2' Unal (R), 54' Alcaraz (R), 84' Rodriguez (L)

Leganes (4-4-2): Cuellar; Bustinza (46' Assalè), Awaziem, Omeruo, Silva (59' Gil); Rosales (88' Aviles), Amadou, Mesa (59' Ruibal), Rodrigues; Oscar Rodriguez, Carillo (78' Guerrero). All. Aguirre

Real Valladolid (4-4-2): Masip; Martinez, Salisu, Fernandez, Moyano; Raul Garcia (89' Marin), Emeterio, Ruben Alcaraz, Plano (68' Hervias); Guardiola (81' Ramirez), Unal (88' Sanchez). All. Sergio

Ammoniti: Guardiola, Plano, Salisu, Emeterio, Siovas