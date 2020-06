Oyarzabal non basta, Real Sociedad-Osasuna 1-1

Non approfitta del turno casalingo la Real Sociedad che si lascia sfuggire l'occasione di guadagnare punti, in chiave Champions, su Getafe e Atletico Madrid. La squadra di San Sebastian impatta 1-1 contro l'Osasuna: ospiti in vantaggio con Adrian Lopez su rigore, nella ripresa Oyarzabal pareggia i conti. La formazione di Alguacil resta quarta con un punto di vantaggio sulle dirette inseguitrici