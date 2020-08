È stato svelato ufficialmente il calendario della Liga per la stagione 2020-21. Il Real Madrid, campione in carica, inaugurerà l'annata col Getafe e la chiuderà con il Villarreal, mentre il Barça partirà dalla sfida all'Elche per concludere contro l'Eibar. E il Clasico? Quello di andata si giocherà il 25 ottobre. Ecco il tabellone completo della prima e ultima giornata, oltre alle date più importanti del campionato spagnolo