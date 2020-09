La Liga riparte, ma senza le big in campo. Il weekend sarà quello della prima giornata del massimo campionato spagnolo, edizione 2020/21. Tutti a caccia del Real Madrid, campione in carica, in un campionato che si preannuncia molto equilibrato e che nel primo turno farà a meno dei blancos, del Barcellona, di Atletico Madrid e Siviglia, le cui sfide sono state rinviate al 2021 in considerazione degli impegni europei di qualche settimana fa. A inaugurare la nuova Liga sarà la sfida tra Eibar e Celta Vigo, in calendario allo stadio Ipurúa sabato 12 settembre alle 16. la giornata del sabato proseguirà con Granada-Atletico Bilbao alle 18 e la sfida tra la neopromossa Cadice e l'Osasuna alle 21. Nelle quattro gare in calendario domenica spicca il derby delle 21 tra Valencia e Levante. Alle 14 in campo Alaves e Betis, per un programma che include anche Valladolid-Real Sociedad alle 16 e Villarreal-Huesca alle 18:30. Rinviate Real Madrid-Getafe, Barcellona-Elche e il match di punta Atletico Madrid-Siviglia. Questo il calendario della prima giornata: