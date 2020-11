Calciatori e violazione della normativa anti-coronavirus: l'ultimo caso, annunciano dalla Spagna, arriva da Tenerife. Nella notte tra venerdì e sabato, la polizia locale di Santa Cruz ha fatto irruzione in un night club dell'isola che non rispettava le restrizioni previste per l'emergenza sanitaria. La mattina dopo, su Twitter, ha spiegato che "il locale era senza licenza, si fumava all'interno e sono state trovate delle sostanze stupefacenti; vi erano inoltre assembramenti al di là dell'orario consentito e sono state avviate 19 pratiche per il mancato utilizzo della mascherina", allegando alcune foto dell'accaduto che ha coinvolto 26 persone. Tra queste, vi sarebbero Alberto Jimenez e Javi Alonso, rispettivamente difensore e centrocampista del Tenerife: nonostante i volti oscurati nelle immagini diffuse dalla polizia, secondo quanto riporta Marca, i giocatori sarebbero stati riconosciuti per alcuni tatuaggi.