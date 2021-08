Era la prima partita senza Leo Messi , è andata piuttosto bene al Barcellona che realizza 4 gol e conquista i primi tre punti del campionato. Grande protagonista del match del Camp Nou è Martin Braithwaite , autore di due gol e un assist. E' ancoa presto per dire se questa squadra possa fare a meno della Pulce, ma i primi segnali per Koeman sono sicuramente incoraggianti, visto anche l'ottimo livello dell'avversario. Bastano 45 minuti al Barcellona per indirizzare la gara: Depay inventa, Piquè e Braithwaite realizzano . Il capitano va a segno da distanza ravvicinata su una punizione calciata proprio dall'attaccante olandese, mentre Braithwaite ha ribadito in rete un cross arrivato dalla destra da De Jong. Sembra tutto facile anche nel secondo tempo, ancora di più quando Braithwaite si ripete e ribadisce in rete un tiro di Jordi Alba respinto da Remiro. Partita finita? Non è d'accordo la Real Sociedad, che nei minuti finali si avvicina pericolosamente: nel giro di tre minuti Lobete e Oyarzabal mettono paura al Camp Nou . Ci deve pensare Sergi Roberto a spegnere le speranze di rimonta, segnando la rete del 4-2 in contropiede. Nulla da fare per la Real Sociedad, vince il Barcellona che manda un segnale anche al Real Madrid , vincitore nella giornata di sabato.

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID 1-2

23' Correa (A), 59' Iago Aspas rig. (C), 64' Correa (A)

CELTA VIGO (4-4-2): Dituro; Mallo, Araujo, Fontan, Galan (89' Baeza); Mendez (74' Beltran), Tapia (75' Solari), D. Suarez, Nolito (62' Cervi); Iago Aspas, Mina. All. Broggi

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; M. Llorente (82' Renan Lodi), Koke (66' Trippier), Kongodbia, Lemar (65' De Paul), Saul; Correa (65' L. Suarez), Carrasco (90' Vrsaljko). All. Simeone

Ammoniti: Lemar (A), M. Llorente (A), Kondogbia (A), D. Suarez (C), Solari (C), Fontan (C), Carrasco (A), Iago Aspas (C), Gimenez (A)

Espulsi: 95' Hermoso (A) e Mallo (C)

A quasi 3 mesi dalla conquista della Liga, l'Atletico Madrid torna in campo per difendere la corona e provare a riconfermarsi campione di Spagna: lo fa con le due solite qualità che caratterizzano il calcio di Simeone, determinazione e coraggio. Al termine di una vera e propria battaglia sul campo del Celta Vigo, gli uomini del Cholo escono vincitori grazie alla doppietta di Angel Correa, pareggiata soltanto momentaneamente dal calcio di rigore realizzato da Iago Aspas: grandi polemiche per la rete dell'1-1 e per il penalty assegnato per un fallo di mano di Marcos Llorente dopo aver visionato lo schermo del Var per un paio di minuti. Ancora in gol però Correa 5 minuti dopo e pioggia di cartellini nel finale, tra i quali le due espulsioni per Hermoso e Mallo. Ma alla fine è l'Atletico a uscire con i tre punti, così come 3 mesi fa, è ancora il Cholo Simeone a guardare tutti dall'alto verso il basso.