Il Real torna sul tetto di Spagna e ringrazia Karim the Dream, che sta vivendo una stagione stellare. Non bastassero le triplette in Europa, il francese vince il suo quarto campionato spagnolo con una statistica pazzesca: ha segnato ad ogni singola squadra affrontata in Liga. A chi ha fatto più gol? E quali squadre non è riuscito a bucare considerando la sua intera carriera? Due sono italiane