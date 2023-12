In Spagna protesta contro la Superlega a Siviglia, Cadice e Maiorca, alcuni dei campi dove stasera s'è giocata la 18esima giornata di campionato. La Liga spagnola aveva infatti subito organizzato un’iniziativa contro la sentenza che può rivoluzionare il mondo del calcio: quasi tutti gli 8 club impegnati questa sera hanno mostrato striscioni con la scritta “Ganatelo en el campo”, traduzione dell' “earn it on the pitch" lanciato dalla Uefa. Tutti i club tranne uno: il Real Madrid ovviamente, impegnato contro l'Alaves