Dominio dei Blancos nella sfida più attesa nella Liga. Non c'è storia nello scontro diretto per il titolo, vinto 4-0 dal Real Madrid sulla rivelazione Girona . La squadra di Ancelotti allunga a +5 sui rivali (battuti anche all'andata) ma trema per le condizioni di Jude Bellingham , autore di una doppietta ma uscito al 57' per un infortunio alla caviglia sinistra . Nonostante le tantissime assenze in difesa, i padroni di casa svoltano subito contro i catalani privi degli squalificati Lopez, Blind ed Herrera (oltre all'allenatore Michel): la sblocca un gran gol di Vinicius , che serve il bis a Bellingham con un lancio alla Modric e propizia la doppietta dell'inglese nella ripresa. Il poker lo firma Rodrygo , Joselu risparmia la manita al Girona calciando un rigore sul palo. Ma è comunque festa al Bernabeu.

Ancelotti: "Distorsione alla caviglia per Bellingham"

Ben 16 gol in 21 partite di campionato, addirittura 20 in tutta la stagione per il trascinatore del Real Madrid pagato 103 milioni di euro la scorsa estate dal Borussia Dortmund. C'è ovviamente apprensione per le sue condizioni, situazione commentata da Carlo Ancelotti nella conferenza post partita: "Bellingham ha una distorsione seria alla caviglia, sarà valutato meglio nei prossimi giorni". Un infortunio da monitorare quello del 20enne inglese, capocannoniere del campionato, ma Ancelotti deve fare i conti con l'emergenza in difesa in vista del Lipsia in Champions: Rudiger resterà fuori due settimane, ma il reparto deve già fare i conti con l'indisponibilità di Nacho e i gravi infortuni di Militao e Alaba oltre alla lunga assenza di Courtois.