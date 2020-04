L'emergenza Coronavirus ha colpito purtroppo tutto il mondo e anche lo sport non ne è esente. Con tutte le principali competizioni sportive sospese, le società e gli atleti si stanno dando da fare per sostenere anche loro tutte le persone impegnate in questa dura battaglia. Un'iniziativa davvero curiosa è arrivata dalla Francia, in particolare dal Saint-Etienne. Il club, infatti, ha messo in vendita al prezzo di 1 euro dei biglietti virtuali per "partecipare" alla finale di Coupe de France contro il Paris Saint-Germain. L'obiettivo è quello di "riempire" lo Stade de France in tutti i suoi 80.000 posti e devolvere poi l'intero incasso all'ospedale universitario della città, in prima linea nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni per affrontare il Coronavirus. La proposta è stata subito apprezzata dai tifosi, che in una sola giornata hanno già acquistato 30.000 tagliandi. Ne restano ancora 50.000 per fare un virtuale tutto esaurito e, in attesa di giocarsi la coppa sul campo, conquistare "The Final Against the Covid-19" (la finale contro il Covid-19), così come è stata denominata l'iniziativa.