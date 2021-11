Il portiere della Nazionale ha parlato a TNT Sports del suo inizio al PSG: "Il dualismo con Navas non disturba le mie prestazioni, ma disturba me. Ho sempre giocato e restare in panchina fa male". Sull'Italia, aggiunge: "Meritiamo di andare ai Mondiali. Arrabbiati per il pareggio con la Svizzera, ora recuperiamo energie e battiamo l'Irlanda del Nord"

Gigio Donnarumma in questi giorni è impegnato con l'Italia, c'è una qualificazione Mondiale da conquistare nella gara decisiva in Irlanda del Nord. Poi il portiere classe 1999 tornerà a pensare al Paris Saint-Germain e al suo dualismo con Keylor Navas. Un ballottaggio perenne, che in quest'inizio d'avventura in Francia sta condizionando l'ex Milan: "Non disturba affatto le mie prestazioni, sicuramente disturba me perché non è assolutamente facile. Ho sempre giocato, quindi a volte fa male restare in panchina però sono tranquillo e la situazione sicuramente si sistemerà", le parole di Gigio Donnarumma a TNT Sports Brasil. Fino a questo momento il portiere italiano ha giocato 5 partite in Ligue 1 e 2 in Champions League, 7 presenze totali contro le 11 di Keylor Navas.