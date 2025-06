Periodo complicato per il Lione che, dopo l'annuncio della retrocessione in Ligue 2 per via dei più di 500 milioni di euro di debiti, ora ha cambiato anche presidente. John Textor, infatti, si è dimesso e al suo posto il club francese ha annunciato Michele Kang, già presidente del Lione femminile e membro del Consiglio di Amministrazione . Sarà lei, quindi, a gestire il processo di appello del Lione presso la DNCG, Direzione Nazionale del Controllo di Gestione. Evitare la retrocessione sarebbe fondamentale e permetterebbe alla squadra francese di partecipare anche alla prossima Europa League . Michael Gerlinger, attuale Direttore Sportivo, è stato invece nominato Amministratore Delegato.

Non solo il Lione

John Textor, imprenditore americano, non è solo il proprietario del Lione ma anche del Botafogo, del Daring Brussels e del Crystal Palace. O meglio, per quanto riguarda la squadra inglese lo sarà ancora per poco visto che ha iniziato il processo di vendita del club a Woody Johnson per 190 milioni di sterline. Textor è stato costretto a farlo per via delle norme Uefa che impediscono a due squadre dello stesso proprietario di partecipare a una sola competizione, in questo caso l'Europa League. L'imprenditore ha così venduto le sue quote del Crystal Palace per permettere alla squadra inglese e al Lione di giocare la prossima EL, ma soltanto una settimana dopo la squadra francese è stata retrocessa in Ligue 2. Se il Lione non vincerà il ricorso, quindi, non potrà comunque partecipare all'Europa League.