Strasburgo, formazione di soli Gen Z: è la prima squadra nei top 5 campionati d'Europa

Ligue 1 fotogallery
14 foto

Lo Strasburgo è la prima squadra nei top 5 campionati d'Europa a schierare una formazione composta solamente da Gen Z, ovvero nati dal 2000 in poi. Lo ha fatto nella prima giornata di Ligue 1 contro il Metz, vinta 0-1 grazie a un gol del più vecchio in campo che a ottobre compirà... 23 anni. La proprietà del club è la stessa del Chelsea, motivo per il quale in rosa ci sono diversi giocatori dei Blues in prestito. Di seguito la formazione schierata domenica da Rosenior

