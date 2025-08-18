Strasburgo, formazione di soli Gen Z: è la prima squadra nei top 5 campionati d'Europa
Lo Strasburgo è la prima squadra nei top 5 campionati d'Europa a schierare una formazione composta solamente da Gen Z, ovvero nati dal 2000 in poi. Lo ha fatto nella prima giornata di Ligue 1 contro il Metz, vinta 0-1 grazie a un gol del più vecchio in campo che a ottobre compirà... 23 anni. La proprietà del club è la stessa del Chelsea, motivo per il quale in rosa ci sono diversi giocatori dei Blues in prestito. Di seguito la formazione schierata domenica da Rosenior
- Spazio ai giovani(ssimi). Lo Strasburgo è la prima squadra nei top 5 campionati europei a schierare una formazione composta da soli Gen Z, ovvero calciatori nati dopo il 2000. Lo ha fatto nella prima giornata di Ligue 1 in casa del Metz e ha anche conquistato i 3 punti grazie a un gol di Panichelli, il calciatore più "vecchio" schierato domenica da Rosenior che a ottobre compirà... 23 anni.
- La proprietà dello Strasburgo è la stessa del Chelsea, motivo per il quale ci sono ben 5 giovani di proprietà dei Blues in prestito nel club francese (Penders, Sarr, Samuels-Smith, Amougou e Paez). L'asse Londra-Strasburgo funziona, tant'è che i francesi hanno chiuso lo scorso campionato al 7° posto qualificandosi in Conference League.
- Età: 20 (31/07/2005)
- Ruolo: portiere
- Calciatore di proprietà del Chelsea, con i Blues che l'estate scorsa lo hanno pagato 20 milioni dal Genk. Attualmente è in prestito nel club francese.
- Età: 19 (23/06/2006)
- Ruolo: difensore centrale
- Calciatore danese molto promettente. Ufficializzato dallo Strasburgo lo scorso 9 agosto, i francesi lo hanno pagato ben 15 milioni al Nordsjaelland
- Età: 19 (29/08/2005)
- Ruolo: difensore centrale
- Settore giovanile del Lione, era stato acquistato dallo Strasburgo per 10 milioni nell'estate 2024. Pochi mesi fa, a giugno, lo ha comprato il Chelsea per 14 milioni (per lui un contratto fino al 2033!). Ha esordito con i Blues nel Mondiale per Club, poi il ritorno in Francia in prestito.
- Età: 22 (11/05/2003)
- Ruolo: difensore centrale
- Lo Strasburgo se lo è assicurato nell'estate 2023, quando lo ha acquistato dal Bordeaux per 10 milioni
- Età: 19 (18/07/2006)
- Ruolo: esterno destro
- Nato a Londra, ha un passato nei settori giovanili di Tottenham e Southampton. Proprio i Saints lo hanno venduto per 7 milioni nel corso di quest'estate di mercato
- Età: 19 (06/10/2005)
- Ruolo: centrocampista
- Nato proprio a Strasburgo ma ha origine marocchine, tant'è che ha giocato 9 partite con il Marocco U20. È un prodotto del settore giovanile del club.
- Età: 21 (23/07/2004)
- Ruolo: centrocampista
- Argentino cresciuto nel Boca Juniors, ha vestito anche le maglie di Brighton e Siviglia. Lo Strasburgo lo ha acquistato proprio dagli inglesi pagandolo 10 milioni.
- Età: 19 (22/10/2005)
- Ruolo: esterno sinistro
- Ivoriano, è uno dei prodotti del settore giovanile del club. Per lui è la seconda stagione in prima squadra.
- Età: 22 (07/08/2003)
- Ruolo: trequartista
- Arrivato la scorsa estate e pagato 6 milioni dal Monaco. In carriera ha vestito anche le maglie di Brest e Cercle Bruges.
- Età: 22 (07/10/2002)
- Ruolo: attaccante
- Punta centrale nata a Cordoba, in Argentina. Lo scorso anno ha segnato 20 gol in 40 presenze con l'Alaves, in Serie B spagnola, e lo Strasburgo ha deciso di portarlo in Francia quest'estate pagandolo 16.5 milioni
- Età: 22 (03/02/2003)
- Ruolo: attaccante
- Con lo Strasburgo dall'estate 2023, quando arrivò dallo Sturm Graz per 13 milioni di euro. In possesso del doppio passaporto olandese e nigeriano, ha deciso di giocare nelle giovanili degli Oranje.
- DILANE BAKWA: 22 anni (26/08/2002)
- SEBASTIAN NANASI: 23 anni (16/05/2002)
- KENDRY PAEZ: 18 anni (04/05/2007)
- 20,5 anni