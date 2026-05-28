Per l'edizione del 2026, il Pallone d'Oro cambia scenario e lascia Parigi per approdare a Londra. La cerimonia del 26 ottobre segnerà un passaggio storico per il premio individuale più prestigioso del calcio mondiale che celebra i 70 anni dalla sua istituzione. La scelta della capitale inglese ha un valore simbolico: il ritorno nel Paese che ha visto nascere il primo vincitore della storia del trofeo, l'inglese Sir Stanley Matthews. Nel 1956, infatti, l'ala di Stoke City e Blackpool venne premiato come primo vincitore assoluto del riconoscimento. All'epoca la cerimonia era molto lontana dagli standard odierni: un evento sobrio, quasi intimo, rispetto al gala globale che oggi riunisce le stelle del calcio mondiale tra spettacolo, televisione e copertura internazionale. La tappa di Londra non rappresenta solo un momentaneo cambio di sede ma un ritorno alle origini, in un Paese che ha contribuito in modo decisivo alla storia e all'evoluzione del gioco.