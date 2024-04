L’assist di Mbappé e il tocco di Goncalo Ramos permettono al PSG di trovare all’86’ la rete dell’1-1 nell’ultima sfida prima del match contro il Barcellona di Champions. Luis Enrique parte senza 8 titolari, passa in svantaggio ma con l’ottava rete in stagione del portoghese evita la sconfitta in casa contro l'ultima in classifica. Mukiele sostituito dopo 13 minuti per un taglio al labbro furioso contro la panchina

Il PSG evita la sconfitta e si salva nel finale contro il Clermont , ultimo in classifica, grazie a Goncalo Ramos. Soltanto una rete del portoghese all’86 ’ permette ai parigini di non crollare in casa. Luis Enrique, pensando anche alla sfida di mercoledì contro il Barcellona, ha lasciato in panchina 8 titolarissimi tra cui Dembelé, Donnarumma e Mbappé . Dopo un primo tempo non facile, nel quale oltre alle poche occasioni costruite è arrivato anche il gol del Clermont con Keita, la squadra di Luis Enrique ha cambiato approccio nella ripresa. L’allenatore spagnolo ha messo in campo Marquinhos, Lee e Mbappé per provare a suonare la carica. Da lì sono arrivate due traverse prima dell’assalto dei minuti finali. Dopo l’1-1, Mbappé è andato vicino anche al gol del possibile vantaggio , ma il pallone è terminato solo sull’esterno della rete.

Mukiele sostituito furioso con Luis Enrique

Il clima in casa PSG non è di certo dei migliori. A testimoniare il tutto è la sostituzione dopo 13 minuti di Mukiele. Il terzino francese, a seguito di un contatto con il portiere avversario Ndiaye, ha iniziato a perdere sangue dal labbro. Il medico dei parigini, Flament, ha chiesto il cambio che non è andato particolarmente giù al terzino 26enne. Al suo posto è subentrato Hakimi (che salterà per squalifica la sfida contro il Barcellona), ma più volte Mukiele si è rivolto innervosito verso la panchina manifestando la sua rabbia nei confronti della sostituzione di Luis Enrique. Per provare a stabilire la calma è intervenuto il ds Campos. Un caso insolito, ma non del tutto nuovo per Les Parisiens che con Luis Enrique in panchina, giusto una settimana fa, hanno vissuto una situazione analoga con Mbappé. Una delle ragioni che si nasconde dietro la scelta dell’allenatore spagnolo di procedere con il cambio è legato a un protocollo, presente all’interno del club, per le commozioni celebrali che prevede la sostituzione in queste circostanze. Poco dopo, il Clermont è passato in vantaggio con Keita.