Poker del PSG, che nel corso della 30^ giornata di Ligue 1 si impone 4-1 in casa contro il Lione. Succede tutto nel primo tempo, con i parigini che partono fortissimo e dopo una manciata di minuti sono già avanti 2-0: al 3' è un autogol di Matic a sbloccare il match, al 6' arriva il raddoppio di Beraldo. Al 32' e al 42' la doppietta di Ramos, al 37' il gol di Nuamah per gli ospiti. La squadra di Luis Enrique resta così a +11 dal Monaco secondo in classifica