L'attore di soap e il giocatore con un occhio solo: le storie più strane del Mondiale

Diciamo che (per ora) la sua favola non è stata poi tanto a lieto fine, visto che nel 10-0 del Bayern Monaco lui è stato quello che, per dieci volte, ha dovuto raccogliere la palla in fondo alla porta. La sua porta. Di mestiere fa il magazziniere - un po' come tutti i suoi compagni di squadra dilettanti e con un altro lavoro per tirare avanti - spende lo "stipendio" da calciatore in benzina e si è preso un permesso non pagato per giocare al Mondiale per Club. Va detto, almeno tornerà a casa dopo questa bella stretta di mano con una leggenda del ruolo come Manuel Neuer. In fondo, il calcio è anche questo.

