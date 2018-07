Mondiali della bellezza: croate o danesi?

Il primo quarto di finale del Mondiale della bellezza sarà fra Uruguay e Argentina, in un derby dal sapore sudamericano. Questo il verdetto, non del campo, ma dei vostri voti. Oggi proseguono gli ottavi dei Mondiali della bellezza: sarete ancora voi a decidere chi andrà avanti in questo "Mondiale parallelo" che coinvolgerà le wags presenti sugli spalti, ma non solo. Anche le modelle orgogliose della propria nazionalità, come nel caso di Belen Rodriguez. Nella Coppa del Mondo della bellezza gli ottavi ricalcano quelli di Russia 2018, ma sono invece i vostri voti a determinare il tabellone dai quarti in avanti. Le sfide di oggi contrappongono croate e danesi, ma anche spagnole e russe con un unico obiettivo: conquistare un posto ai quarti, accanto alle già qualificate uruguaiane e argentine. Preferite le tifose croate o le "sirenette" danesi?