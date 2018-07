Svezia-Svizzera si presenta come una delle sfide più avvincenti di questo Mondiale della bellezza. Soltanto una delle due si qualificherà ai quarti e sfiderà la vincente di Colombia-Inghilterra. I primi tre quarti, scelti in base alle vostre preferenze, sono Croazia-Russia e Uruguay-Argentina e Belgio-Brasile. Oggi è un'altra giornata dedicata agli ottavi di finale in questo "Mondiale parallelo" che coinvolgerà le wags presenti sugli spalti, ma non solo. Anche le modelle orgogliose della propria nazionalità, come nel caso di Belen Rodriguez. Nella Coppa del Mondo della bellezza gli ottavi ricalcano quelli di Russia 2018, ma sono invece i vostri voti a determinare il tabellone dai quarti in avanti. Fino alla finalissima.