Shakira contro la supermodella Emily Ratajkowski. In campo oggi, oltre a Svezia-Svizzera , Colombia-Inghilterra con l'obiettivo di strappare la qualificazione ai quarti di finale in questo "Mondiale parallelo" che coinvolgerà le wags presenti sugli spalti, ma non solo. Anche le modelle orgogliose della propria nazionalità, come nel caso di Belen Rodriguez. Oppure le star della tv come Michelle Hunziker. Nella Coppa del Mondo della bellezza gli ottavi ricalcano quelli di Russia 2018, ma sono invece i vostri voti a determinare il tabellone dai quarti in avanti. Fino alla finalissima. I primi tre quarti, scelti in base alle vostre preferenze, sono Croazia-Russia e Uruguay-Argentina e Belgio-Brasile. Chi preferite tra colombiane e inglesi?