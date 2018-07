Titì contro Didì

Bella domanda. Da rivolgere a Didier Deschamps, come in effetti è stato fatto. La risposta? “I nostri attaccanti fanno già gol” - aveva tagliato corto Didì, che per assonanza con Titì ci sarebbe stato a meraviglia. “Sarà un’esperienza molto interessante per lui”. Stop. Nient’altro “C’eravamo tanto amati” è invece il titolone de L’Equipe in edicola il giorno della vigilia del match. In foto loro due, ovvio, Henry e Deschamps. Quasi amici come quel bellissimo film nato proprio in Francia, e ora più che altro nemici. In campo sicuramente. Mbappé e Griezmann stanno già segnando, vero, su questo il Ct francese ha ragione, ma una mano come quella di Henry avrebbe fatto comodo. “Lui mi insegna a far gol” - dice sempre Lukaku, secondo solo a Kane nella classifica marcatori del Mondiale -. Sono accanto alla leggenda e mi dice tutto su come muovermi negli spazi, proprio coma faceva lui”. E proprio come lui, inteso però come Lukaku, ha fatto nel contropiede perfetto al Giappone. Un gol al novantesimo per i quarti che altrimenti chissà dove avrebbe portato la storia di questo Belgio. Il 9 dello United non tocca mai palla. Ma fa due movimenti e una finta che valgono la vittoria. Senza palla. Negli spazi. Come insegna il maestro Titì che da analista video è diventato una sorta di consulente per l’attacco a tempo pieno. E che da francese è diventato ora anche un po’ belga.