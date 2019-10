Ci siamo quasi: iniziato ufficialmente il Mondiale Under 17 in Brasile, l’attesa è adesso tutta per l’esordio dell’Italia di Carmine Nunziata. Gli Azzurri, inseriti nel girone F con Isole Salomone, Paraguay e Messico, giocheranno la prima partita (contro Isole Salomone) lunedì 28 ottobre alle ore 21 allo stadio Bezerrao di Brasilia, con diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno.



Sky Sport trasmetterà infatti in diretta tutte le 52 partite del Mondiale Under 17, fino alla finale del 17 novembre. Ecco come seguire, in particolare, l’Italia.

Il calendario dell'Italia

Italia-Isole Salomone, lunedì 28 ottobre ore 21 (diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno), stadio Bezerrao a Brasilia





Messico-Italia, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, fischio d’inizio a mezzanotte (diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno), stadio Bezerrao a Brasilia



Italia-Paraguay, nella notte tra il 3 e il 4 novembre, fischio d’inizio a mezzanotte (diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno), stadio Bezerrao a Brasilia

Chi accede alla fase a eliminazione diretta

Le 24 squadre del Mondiale sono divise in 6 gironi da quattro squadre: si qualificano agli ottavi le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze. Da lì in poi, gare a eliminazione diretta fino alla finale di Brasilia, il 17 novembre.

Le favorite del Mondiale

Come ammesso dallo stesso Ct Nunziata, "Francia, Spagna e Olanda sono squadre molto forti, hanno qualcosa in più, ma non dimentico il Brasile, l'Argentina e la Nigeria. Noi siamo pronti a questa bella esperienza, siamo reduci da buoni risultati a livello giovanile e vogliamo continuare così". L'Italia, insomma, non arriva in Brasile da grande favorita, ma può contare su un gruppo compatto di giocatori di valore, cresciuti insieme.

Le avversarie dell'Italia

Detto ciò, il girone degli Azzurri non è proibitivo ma non può neanche essere definito abbordabile. A meritare considerazione è in particolare il Messico, che ha vinto il titolo Mondiale nel 2005 e nel 2011 (le ultime tre edizione, invece, hanno visto trionfare per due volte la Nigeria e l'Inghilterra nel 2017), ma soprattutto viene da due trionfi consecutivi nel CONCACAF Under-17 Championship, il torneo continentale di categoria, equivalente del nostro Europeo.