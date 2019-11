68' Magno, 77' Gabriel Veron

ANGOLA (4-4-1-1): Cambila; Binga, Cambuta, Inacio Tome, Abrantes; Luvumbo, Banga, Mukendi (82'Miguel), Capemba; Muanza (74'Andrade); Muale Nzanza (60'Zini)

BRASILE (4-2-3-1): Donelli; Garcia, Henri, Luan Patrick, Patryck (81'Noga); Rosa, Cabral (87'Sandry); Gabriel Veron, Peglow (60'Lazaro), Magno; Kaio Jorge

Vince ancora il Brasile che chiude il Gruppo A a punteggio pieno. Regolata l'Angola con un 2-0 maturato nella ripresa grazie alle reti di Talles Magno e Gabriel Veron. Nulla da fare per la formazione africana che si deve arrendere alla forza dei padroni di casa. L'Angola si qualifica comunque come seconda del girone, insieme proprio ai verdeoro.

CANADA-NUOVA ZELANDA: 0-1

27' Garbett

CANADA (4-4-2): Himaras; Vellios (82'Kane), Facchineri, Demian, Ferdinand; Catavolo (74'Rea), Pecile, Priso-Mbongue, Habibullah; Nelson, Russel-Rowe (60'Kerr)

NUOVA ZELANDA (4-3-1-2): Paulsen; Connor, Strong, Naicker, Simpkin; Old, Bright, Jelacic (46'Hamilton); Stamenic (65'Hills); Garbett, Van Hattum (73'Randall)

Nell'altra gara del Gruppo A, vince la Nuova Zelanda che si porta a quota 3 punti. Battuto 1-0 il Canada grazie al gol nel primo tempo segnato da Garbett. Una vittoria che lascia ancora qualche speranza di qualificazione per la selezione neozelandese che, in caso di risultati favorevoli dalle prossime partite, potrebbe rientrare del gruppo delle quattro migliori terze. Nulla da fare invece per il Canada, costretto ad abbandonare la competizione con tre sconfitte in altrettante partite.