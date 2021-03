"Non voglio essere considerato e convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ora". Parola di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan ha parlato in un'intervista concessa al canale YouTube della Federcalcio svedese del suo ritorno in nazionale a quasi cinque anni dall'ultima volta (22 giugno 2016, ko per 1-0 contro il Belgio ed eliminazione da Euro 2016). Ibra è stato convocato dal Ct Andersson per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Georgia e Kosovo, in programma rispettivamente giovedì 25 e domenica 28 marzo, e per l’amichevole contro l’Estonia, fissata per mercoledì 31. "Non sono nella lista dei convocati perché mi chiamo Zlatan e sono Ibrahimovic" precisa il centravanti, che ammette di non poter "essere il giocatore che ero cinque, 10, 15 o 20 anni fa. Ma non c'è da preoccuparsi, ora ho un fisico completamente diverso e gioco in maniera differente ma mantengo un livello di prestazioni comunque molto alto".