Dubbi in attacco: le probabili di Milan-United

A San Siro si riparte dall'1-1 maturato all'andata a Old Trafford: Pioli con diversi dubbi in attacco, viste le condizioni fisiche non ottimali di Rebic, Leao e Ibrahimovic. Solskjaer recupera Pobga, ma il francese dovrebbe partire dalla panchina

Partita di assoluto prestigio a San Siro, ricordando la semifinale di Champions del 2007 ricordata dai tifosi rossoneri come "La partita perfetta". In quell'occasione il Milan si impose per 3-0 sul Manchester United e conquistò la finale di Atene, dove si sarebbe preso la settima Champions League della sua storia. Questa volta si riparte dall'1-1 maturato all'andata a Old Trafford. Ecco le possibili scelte di Pioli e Solskajer per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

La probabile formazione del Milan leggi anche Pioli: "Ibra disponibile, ma non ha i 90 minuti" Diversi dubbi per Stefano Pioli, che proverà fino all'ultimo a recuperare alcuni giocatori non al meglio della propria condizione: Calabria, Rebic e Leao si sono allenati parzialmente nella mattinata di mercoledì e hanno poi svolto la seduta pomeridiana insieme al resto del gruppo. L'obiettivo di Pioli è quello di recuperare almeno uno dei due attaccanti, visto che anche Ibrahimovic (di rientro dal problema muscolare) ha poco più di un tempo nelle gambe. Qualora nè Rebic nè Leao riuscissero a essere della partita, allora Pioli si affiderebbe allo svedese dal primo minuto, ipotesi che però l'allenatore rossonero vorrebbe evitare. Anche Romagnoli non è ancora al meglio e, qualora venisse convocato, partirebbe dalla panchina: spazio a Tomori al fianco di Kjaer. MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Rebic. All. Pioli