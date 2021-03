Dopo 4 anni, 9 mesi e 3 giorni, Zlatan Ibrahimovic torna a vestire la maglia della nazionale svedese. E gli bastano 35' per mandare in gol il compagno Claesson contro la Georgia, per la partita valida per il gruppo B delle Qualificazioni Mondiali 2022

VIDEO. SVEZIA, I PREPARATIVI DELLA MAGLIA N. 11