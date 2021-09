Poker Uruguay, pari Cile. Risale il Perù

Nelle altre tre partite giocate nella notte, la copertina va all'Uruguay. La Celeste torna alla vittoria dopo quattro partite grazie al 4-2 sulla Bolivia, nonostante l’assenza di due pezzi da novanta come Suarez e Cavani: pratica risolta nel primo tempo dalla squadra di Tabarez, trascinata da De Arrascaeta, autore di una doppietta. Il 2-0 è stato firmato da Valverde, con tris servito da Martinez. Inutili le due reti del boliviano Moreno Martins al 59' e all'84'. Da valutare le condizioni dello juventino Bentancur, sostituito all'intervallo. Prova convincente per l'interista Vecino mentre non è sceso in campo il romanista Vina, fuori nel finale dell'ultima partita contro il Perù per un piccolo problema fisico. Il Cile torna a fare risultato in Ecuador a 28 anni di distanza dall'ultima volta ma non va oltre lo 0-0 e resta in terzultima posizione a quota 7 punti. In evidenza l'interista Vidal: i suoi tentativi, uniti a quelli di Vargas e Meneses, non bastano alla Roja per superare i padroni di casa e approfittare della superiorità numerica negli ultimi 30 minuti per il rosso diretto a Somoza. Per il Cile ora potrebbe essere determinante la sfida contro la Colombia, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì. Al Perù basta invece un guizzo di Cueva al 35' per superare di misura il Venezuela, ridotto in 10 dal finale del primo tempo per l'espulsione ai danni del granata Rincon. Tra gli "italiani" in evidenza anche Lapadula, vicino al raddoppio in due occasioni. La Vinotinto sfiora il pareggio con Martinez e Chancellor ma resta in ultima posizione a 4 punti.