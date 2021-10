Sono giorni importanti per il progetto della FIFA di disputare un Mondiale ogni due anni. Mercoledì, infatti, è in programma il consiglio direttivo FIFA e tra i temi che verranno discussi c'è quello della rimodulazione del calendario internazionale a partire dal 2024. Argomento che verrà affrontato precedentemente in una videocall, in programma martedì 19 ottobre, che coinvolgerà tutti gli allenatori delle nazionali maschili e Arsene Wenger, Chief of Global Football Development della Fifa. "Le discussioni includeranno una serie di punti - scrive la FIFA in un comunicato - tra cui la salute dei giocatori, le finestre internazionali, la frequenza delle finali della FIFA World Cup e altre questioni importanti".