Jorginho: "Pallone d'Oro? Certo che ci penso"

Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana è tornato sulla sua candidatura al premio per il miglior giocatore della stagione: "Cerco di non crearmi troppe aspettative, ma sarei ipocrita se dicessi che non ci penso, perché è impossibile". E sull'Italia: "Farà ancora parlare di sé, ma non saremmo i favoriti in Qatar" Condividi

"Vincere il Pallone d'Oro? Cerco di non crearmi troppe aspettative, ma sarei un ipocrita se dicessi che non ci penso, perché è impossibile". Parola di Jorginho, campione d’Europa sia con la Nazionale italiana che con il Chelsea nella scorsa stagione, intervistato da Globo Esporte. "Non spetta a me dire se il Pallone d'Oro arriverà o meno ma credo che dimostrerebbe che oggi vengono presi in considerazione anche altri tipi di giocatori e la loro importanza. Sarebbe una sorta di incentivo, è come se dicessero: 'guardiamo tutto, non solo il numero di gol’", ha aggiunto.

"In Qatar non saremmo favoriti" leggi anche Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali Adesso, Jorginho tornerà in campo con l’Italia. Gli azzurri saranno impegnati nelle sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord, due partite cruciali per raggiungere la qualificazione ai Mondiali di Qatar2022. "Vincere non sarebbe male - ha detto - Di sicuro Champions ed Europeo non sono da buttare, ma il Mondiale è qualcosa che va al di là di tutto. È semplicemente il top. Non posso lamentarmi, ma c'è sempre spazio per qualche altro trofeo. Non penso comunque che saremmo i favoriti, anche se dopo quello che abbiamo fatto agli Europei non possiamo certo passare inosservati".