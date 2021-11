Non solo Italia-Svizzera nella penultima giornata di qualificazioni a Qatar 2022. Già ammessa ai Mondiali, la Danimarca supera 3-1 le Far Oer (a segno Skov Olsen e Maehle). Alle sue spalle nel gruppo F è la Scozia a blindare il 2° posto, mentre nel 4-2 dell'Austria a Israele vanno in gol gli "italiani" Arnautovic e Peretz. Manca solo l'aritmetica all'Inghilterra che travolge 5-0 l'Albania e tiene a distanza la Polonia: lunedì Southgate chiuderà i giochi a San Marino

