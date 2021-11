1/9

Lo spauracchio esiste, inutile fingere che la situazione non sia perlomeno delicata. Se a Belfast contro l’Irlanda del Nord non dovesse andare bene, l’Italia sarebbe costretta a guadagnarsi il pass per il Mondiale passando per i playoff. Come successe per il Mondiale 2018, quando gli Azzurri mancarono la qualificazione nel doppio spareggio contro la Svezia.



Non tutti sanno però che, questa volta, la formula del playoff è diversa e non prevede più lo scontro diretto andata e ritorno. Ma sulla nostra strada potremmo ritrovare anche la Svezia…