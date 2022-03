Si allunga la lista degli indisponibili per il Portogallo che giovedì affronterà la Turchia nell'altra semifinale dei playoff per Qatar 2022, del gruppo in cui c'è anche l'Italia: il ct Santos perde anche il portiere Anthony Lopes, considerato "non idoneo" e quindi sostituito dal numero uno del Wolverhampton, José Sá

A poche ore dalla semifinale contro la Turchia, continuano a non arrivare buone notizie per il Portogallo del ct Fernando Santos, che perde anche Anthony Lopes , il portiere del Lione che nelle gerarchie della squadra è comunque dietro a Rui Patricio. Lopes, fa sapere la federcalcio portoghese, non è stato considerato idoneo e per questo è stato sostituito dal portiere del Wolverhampton José Sá .

Portogallo: la lista degli assenti sempre più lunga

Anthony Lopes è il terzo giocatore della lista dei convocati del Portogallo costretto a dare forfait. Il primo era stato il centrocampista del Wolverhampton Ruben Neves (sostituito da Vitinha), a causa di un problema al ginocchio rimediato nell'ultimo match di Premier League. Il secondo è stato Pepe, il difensore del Porto ed ex Real Madrid, che ieri è risultato positivo al Covid-19 e che quindi è stato posto in isolamento (qualora dovesse negativizzarsi, tornerebbe disponibile): al suo posto è stato chiamato Tiago Djaló. E ben prima di diramare le convocazioni, il ct Fernando Santos aveva già perso due elementi fondamentali, come il centrocampista del Lille, Renato Sanches (out a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra) e del difensore del Manchester City, Ruben Dias, anche lui out per un problema al ginocchio. E infine, contro la Turchia non ci sarà neanche Joao Cancelo, squalificato, che in caso di passaggio di turno tornerebbe disponibile per la finale.