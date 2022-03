1/20 ©Ansa

IL CT: BLAGOJA MILEVSKI



Classe 1971, ex difensore che vinse la Coppa dei Campioni con la Stella Rossa, Milevski ha iniziato in patria col Vardar prima di guidare l'U-21 macedone per la prima volta agli Europei di categoria. Lo stesso inedito traguardo centrato dal suo predecessore Igor Angelovski, che da agosto gli ha lasciato la Nazionale maggiore: solo un ko (0-4 con la Germania) in 7 gare per disputare il primo playoff mondiale della storia. Non avrà gli squalificati Elmas e Kostadinov contro l'Italia.



Ecco l'undici base (4-2-3-1) della Macedonia del Nord