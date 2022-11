Tutti gli undici titolari sono rimasti in silenzio. Dagli spalti sono arrivati dei fischi, mentre - sempre tra i tifosi - campeggiavano anche striscioni a sostegno dei diritti umani. In patria è in corso da oltre due mesi una drammatica protesta contro il regime, esacerbata dalla morte della 22enne Mahsa Amini. Il Ct Queiroz dopo la partita: "Chi non vuole sostenerci resti a casa"

