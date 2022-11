Un altro episodio di censura in Qatar dove, proprio nel giorno nel quale si combatte la violenza contro le donne, una tifosa è iraniana è stata costretta a rimuovere una maglia dedicata a Mahsa Amini, la ragazza simbolo delle proteste in Iran, esposta sugli spalti prima di Galles-Iran. Ma oltre a lei sono state tante le donne che hanno esposto messaggi di protesta per la questione femminile nel paese asiatico

