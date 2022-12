Addio Al Rihla, per il gran finale del Mondiale in Qatar sarà Al-Hilm, sveltato oggi da Adidas, il pallone che deciderà le sorti delle quattro nazionali rimaste in corsa per la vittoria della Coppa del Mondo. Come il suo predecessore è stato realizzato con la tecnologia "Connected ball", fondamentale per velocizzare le decisioni sul fuorigioco semiautomatico. Il significato del nome è "Il sogno": chi riuscirà ad esaudirlo tra Marocco, Francia, Croazia e Argentina?