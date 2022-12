Scaloni: "La finale non è solo tra Messi e Mbappé"

Il ct argentino invita a non ridurre la finale alla sfida stellare tra i due fuoriclasse del PSG: "E' la finale mondiale, non solo un duello tra Messi e Mbappé. E la Francia non è solo Kylian". Se sarà l'ultima in nazionale di Leo: "Allora speriamo chiuda alzando la coppa, sarebbe fantastico goderci questo momento con lui"

“La finale di un mondiale è molto di più di una sfida tra Messi e Mbappé, se sarà l’ultima in nazionale di Leo speriamo coincida con la vittoria della coppa”. Così il ct argentino Lionel Scaloni ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia dell’ultimo atto di Qatar 2022. Non scioglie i dubbi di formazione da schierare contro la Francia campione del mondo in carica, nemmeno sulla possibile difesa a tre vista anche nei quarti contro l’Olanda. "Abbiamo già deciso il modulo -ha detto Scaloni- Giocheremo nel modo in cui pensiamo di poter creare più problemi ai nostri avversari e soffrire di meno. Abbiamo il nostro piano, sappiamo come giocarcela e ora dobbiamo solo andare in campo. Spero che possiamo giocare una partita simile a quella contro l'Olanda nei quarti, ma di poter vincere la partita senza dover passare dai rigori".