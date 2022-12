Secondo L'Equipe, la federcalcio brasiliana corteggia Zidane per il post Tite. L'identikit individuato per la panchina delle Selecao è di un allenatore libero, straniero ed esperto

C'è anche il nome di Zinedine Zidane tra i nomi valutati dal Brasile per la panchina della Selecao, rimasta vacante dopo l'addio di Tite. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, la federcalcio brasiliana starebbe cercando un allenatore libero, straniero ed esperto. Caratteristiche soddisfatte da Zidane che, per la prima volta in carriera, ricoprirebbe il ruolo di commissario tecnico.